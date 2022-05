Alonso Urrutia y Cristina Gómez Lima

Enviado y corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 21 de mayo de 2022, p. 5

Ciudad Obregón, Son., El presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a insistir en que su gobierno trabaja como ningún otro para dar seguridad a la ciudadanía y eliminar la corrupción.

A diferencia de administraciones del pasado, agregó en su conferencia matutina ayer en esta ciudad, en la actual gestión federal hay una reunión diaria del gabinete de seguridad. Nunca se había visto que se atendiera diariamente el problema de la violencia .

Agregó que hoy los crímenes no están ligados a las autoridades. Antes había crímenes de Estado, era lo que predominaba: el Estado era el principal violador de los derechos humanos. Ahora no es así, porque ya no hay esa relación de complicidad que existía; hemos evitado que se asocie a la autoridad con la delincuencia organizada .

Señaló lo anterior en respuesta a una pregunta sobre el asesinato el 16 de mayo de 2020 en Ciudad Obregón del periodista Jorge Miguel Armenta, director del diario Medios Obson El Tiempo, pese a que contaba con medidas del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

El mandatario prometió que no habrá impunidad en este caso. Le mando un abrazo a la mamá del periodista y vamos a seguir buscando a los responsables , aseveró.

En el pasado, sostuvo, había informes quincenales y el titular del Ejecutivo se enteraba cada 15 días de la situación de violencia en el país.