Alonso Urrutia y Cristina Gómez Lima

Enviado y corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 21 de mayo de 2022, p. 5

Mesa Colorada, Son., La impecable camioneta presidencial negra terminó envuelta en polvo. Un largo trayecto dando tumbos en un sinuoso y agreste camino de terracería rumbo al corazón del territorio guarijío, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció atender las demandas del plan de justicia que entregó la comunidad, en especial uno de sus puntos centrales: la construcción de un camino que termine con el aislamiento en este recóndito lugar de Sonora, carencia asociada a otras expresiones de marginación.

Su visita a esta región del estado fue un rencuentro con la realidad aún no superada de pobreza indígena, por lo que retomó su añeja visión: por el bien de todos, primero los pobres. En esta sierra apeló a los principios, ya sea religiosos o por convicciones de izquierda, que no pueden quedarse sólo en el discurso: Debemos atender a los pobres, a los marginados, los humillados de la tierra. Si hay justicia, hay paz. ¿Qué seríamos si no volteáramos a ver al que sufre?

Un camino, fundamental

Construir un camino era una demanda fundamental que le plantearon los representantes de estas comunidades. La visita es histórica: Nunca antes había venido un Presidente a reunirse con los guarijíos , le expresó Raúl Enriquez, gobernador tradicional de Mesa Colorada.

Un preámbulo cordial antes de describirle la realidad, comenzando por explicarle por qué lo trajeron por ese camino de terracería, sólo para que atestiguara que no hay caminos. Por eso, entre muchas cosas, hay pobreza, marginación.

Juan Rodríguez, vocero de este pueblo, reclamó un rezago histórico: el reconocimiento del territorio guarijío, que habitan desde antes de la Conquista española.

No hay atención a la salud para la comunidad, no hay medicamentos ni doctores; para llevar a los enfermos y embarazadas hay que caminar largas distancias o rentar mulas para apurar el paso. Los niños carecen de opciones para seguir estudiando.

Oportunidad inédita para hablarle de los males endémicos de este pueblo originario del que, según datos oficiales, sobreviven apenas dos millares de habitantes, pero con muchas carencias acumuladas.