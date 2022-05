Carolina Gómez Mena

Enviada

Periódico La Jornada

Sábado 21 de mayo de 2022, p. 4

Tlaxcala, Tlax., Para frenar los feminicidios y desapariciones de mujeres es necesario establecer una política que disminuya los niveles alarmantes de impunidad existentes en el país, los cuales están encima de 90 a 95 por ciento , señaló Guillermo Fernández-Maldonado, representante en México de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Entrevistado durante la consulta regional de la Recomendación General 39 del Comité Cedaw, advirtió que paralelamente se deben atacar las causas que generan estas violencias, y eso toma más tiempo . De no adoptar esa medida se seguirá facilitando la reiteración de esas agresiones , pero también advirtió que incluso “luchar contra la impunidad no va a alcanzar.

“Hay un problema que atraviesa una serie de aspectos vinculados a violaciones a los derechos humanos si se habla de feminicidios, de violencia contra la mujer, de asesinatos de periodistas y de desapariciones, y es la impunidad. En la medida que el mensaje que se envía es: ‘si usted hace esto, no pasa nada, no va a ser identificado y no va a ser sancionado’, se facilita la reiteración” del ilícito.