lo largo de los años, distintos inquilinos de la Casa Blanca –que al final de cuentas resultan lo mismo, sin importar el partido político al que pertenezcan– se han comprometido para resolver el tema migratorio con México, aunque en los hechos tardan más en anunciarlo que en incumplirlo, toda vez que sólo forma parte de la retórica oficial, mientras el problema se agudiza. Con todo, millones de paisanos, y contando, se han instalado allende el Bravo sin esperar que un día, lejanísimo por lo visto, el gobierno gringo cumpla su palabra.

El presidente López Obrador no quita el dedo del renglón, pero como en tantas ocasiones previas, la respuesta no llega. Vamos a seguir insistiendo en que se cumpla ese compromiso de la regularización de nuestros paisanos, siempre defendiéndolos, porque son mujeres, hombres excepcionales. Todos los migrantes del mundo tienen algo excepcional, todos, entonces, merecen respeto, apoyo, desde luego no permitir que sean discriminados, maltratados y en eso estamos constantemente. Y no vamos a permitir que en las campañas para supuestamente ganar votos se desaten cuestionamientos a migrantes mexicanos; no aceptamos la xenofobia, el racismo, y si un partido, candidatos, pensando que si hablan mal del mexicano van a sacar votos, pues nosotros desde aquí vamos a denunciar esos hechos para que nuestros paisanos de allá sepan quién es quién .

En paralelo, el canciller Marcelo Ebrard denuncia que en Estados Unidos se mantienen políticas migratorias del siglo pasado para enfrentar la migración y existe una corriente supremacista y tóxica que sabe que las economías norteamericanas necesitan de los migrantes para prosperar, pero que al mismo tiempo quiere detener la migración. Necesitamos pasar a una situación distinta, y creo que es factible . Bien, pero el punto es que esto no avanza, porque los gringos no tienen la menor intención de resolver el punto. Por lo mismo, los paisanos siempre están a la defensiva, porque en cualquier momento se intensifica la persecución en su contra, especialmente en tiempos electorales. De ello da cuenta una encuesta del Pew Research Center, entre cuyos resultados se citan los siguientes. Va, pues.

La deportación sigue siendo una preocupación importante. Alrededor de la mitad de los latinos inmigrantes (51 por ciento) responde que le preocupa mucho o algo la deportación, una proporción más alta que entre los latinos nacidos en Estados Unidos, 28 por ciento de los cuales tiene la misma preocupación.