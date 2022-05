Detrás de esta movilización, explican las autoridades de la comunidad wixárika, no hay más que su derecho. Ni un partido ni grupo político los dirige. Están cansados nuestros pies, pero estamos más cansados de esperar la justicia para que se nos restituyan nuestras tierras. Eso sí es verdadero cansancio , señalaron en conferencia de prensa, en la que también advirtieron que no se moverán de la capital del país sin respuesta satisfactoria a sus demandas.

La marcha/ peregrinación comenzó el pasado 25 de abril y tiene la finalidad de exigir directamente al Presidente de México solución inmediata del conflicto agrario. Dejar nuestra comunidad y nuestros hogares no es fácil, pero vale la pena luchar por una causa justa y legítima , indican quienes hasta el día de hoy llevan 25 días caminando sin parar. Y toda una vida exigiendo. Se trata de que el gobierno genere una ruta viable para solucionar el despojo, pero hasta el momento, lamentan, hay silencio en Palacio Nacional. Para ellos no significa nada la promesa de que sus demandas serán incluidas en un nebuloso plan de justicia . Por eso la marcha.

Y dejan claro: No somos conservadores, no somos liberales, no somos demócratas, no somos de derecha, nos somos de izquierda. Somos pueblos originarios del norte de Jalisco que luchan para seguir seduciendo a las deidades de nuestro universo y, sobre todo, a la Madre Tierra . En esta ciudad, colectivos y organizaciones se preparan para recibirlos.

