Asimismo, consideró que la clave para superar a su rival en turno será no desesperarnos, los goles caerán cuando tengan qué hacerlo, intentaremos la remontada desde el primer minuto, vamos a ir con todo hasta darle la vuelta al marcador .

Para el entrenador de la escuadra felina, la encomienda que tiene su equipo no es sencilla, pero tampoco es imposible. Aseguró que para alcanzar el objetivo, su plantel debe hacer un partido casi perfecto.

Luego de ser goleados 3-0 por el Atlas en el partido de ida de las semifinales del torneo Clausura 2022, Tigres y su director técnico Miguel Herrera tienen la titánica misión de remontar el marcador para avanzar a la final; lo cual no será nada sencillo; toda vez que los rojinegros tratarán de ganar a toda costa para dar un paso más en su camino hacia el bicampeonato de la Liga Mx.

“Cada quien tiene su forma de pensar, nosotros estamos muy conscientes de que contamos con la capacidad y los argumentos para conseguirlo. Somos el plantel que más anotó en un año futbolístico, durante dos torneos atacamos bien y tuvimos el campeón de goleo en esas dos temporadas, si no fuéramos contundentes no habríamos logrado eso.

Si bien no hemos marcado en los últimos partidos, eso es parte del juego, pero los argumentos están, me parece extraño que nos cuestionen cuando es un equipo que hace goles. Aunque esto no puede quedar en las palabras, tenemos que demostrarlo con hechos , aseveró el timonel, quien justamente ayer cumplió un año en el banquillo de los felinos.

Sobre su estancia en el conjunto de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), afirmó sentirse complacido por los resultados que ha obtenido su plantel durante los dos torneos que lo ha dirigido.

Me siento contento, han sido 12 meses muy buenos. Tener un equipo tan exitoso y cambiarle la idea, pensé que iba a ser todo un dilema, pero los muchachos pusieron una gran voluntad para modificar la forma de juego. Ha sido un año vertiginoso, ha pasado muy rápido y seguimos con el deseo de hacer cosas trascendentales , comentó.

Por su parte, el director técnico del conjunto tapatío reconoció que Tigres tranquilamente puede remontar , no obstante, advirtió que dependerá de nosotros no dejarlos hacer su juego, sabemos que tiene futbolistas desequilibrantes que vendrán con todo, pero saldremos a defender nuestra identidad y nuestro título .

El ganador de esta serie, se medirá en la final del torneo Clausura 2022 ante el vencedor de la semifinal entre América y Pachuca, la cual se definirá mañana en el estadio Hidalgo.