Elba Mónica Bravo

Periódico La Jornada

Sábado 21 de mayo de 2022, p. 26

En la capital no existen casos vinculados con la hepatitis aguda fulminante ni con la viruela del mono, por lo que las directoras de la jurisdicción sanitaria en las alcaldías Cuauhtémoc e Iztacalco, Sandrín Rivera Hernández y Ana Beatriz Vilchis, respectivamente, de la secretaría de Salud local, llamaron a la gente a no caer en pánico y evitar leer noticias falsas.

Entrevistadas por separado, coincidieron en que las autoridades de la Secretaría de Salud federal darán a conocer oportunamente si se llegaran a detectar pacientes con la hepatitis de origen desconocido o de la viruela del mono, porque no se oculta ningún tipo de información .