Gustavo Castillo y César Arellano

Periódico La Jornada

Viernes 20 de mayo de 2022, p. 9

La Fiscalía General de la República (FGR) fracasó en su intento de llevar a juicio a cuatro litigantes relacionados con Julio Scherer Ibarra, ex consejero jurídico de la Presidencia, por presuntamente haber extorsionado al abogado Juan Collado Mocello y obtenido de él 10 millones de pesos, millón y medio de dólares y pretender que vendiera sus propiedades y la empresa Libertad Servicios Financieros a cambio de su libertad.

Tras una audiencia que duró 23 horas, el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna consideró que el Ministerio Público Federal incurrió en violaciones graves a los derechos humanos, falseó pruebas, lanzó amenazas veladas y no acreditó la comisión de los delitos de extorsión agravada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y tráfico de influencias de Juan Antonio Araujo Riva Palacio, César Omar González Hernández, David Gómez Arnau e Isaac Pérez Rodríguez y Julio Scherer, aunque no ha judicializado ninguna indagatoria contra el ex funcionario.

Delgadillo Padierna ordenó dar vista a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para que se investigue a Collado y a los fiscales por presuntas violaciones a las garantías fundamentales de los cuatro litigantes y el ex consejero.

Desde el inicio de la audiencia, realizada en el Reclusorio Sur, el fiscal Manuel Granados Quiroz se lanzó a la ofensiva, al considerar inadmisible que entre los defensores de los investigados hubiera litigantes que posteriormente podrían convertirse en coacusados de la extorsión a Collado.

Detalló que al inicio de esta administración, Alejandro Robledo Carretero fue designado por Scherer subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana; Diego Madrazo Labardini trabaja en el mismo despacho que los cuatro abogados investigados; Agustín Acosta fue socio de Scherer y en su oficina recibió el oficio de la Unidad de Inteligencia Financiera que se utilizó para extorsionar a Collado y con el cual el grupo de imputados supuestamente obtuvo 10 millones de pesos.

Dos datos que los integrantes de la FGR expusieron en los pasillos, pero no en la sala, son que Agustín Acosta fue defensor y logró la liberación de René Bejarano, esposo de la ex diputada Dolores Padierna, cuando se le enjuició por recibir dinero del empresario argentino Carlos Ahumada, como parte del videoescándalo de 2004. Y el juez Delgadillo Padierna es sobrino de Dolores Padierna.