urante su reciente visita a Cuba, el presidente Andrés Manuel López Obrador pactó con el gobierno cubano la contratación de al menos 500 médicos que atenderán las regiones más apartadas del país, que los mexicanos rehúsan. Sin embargo, distintos actores y asociaciones se han manifestado en contra de la decisión. Este es el tema del sondeo de esta semana. Los resultados aparecen en la gráfica.

Metodología

El sondeo fue distribuido por redes sociales. Participaron mil 469 personas: en Twitter, 506; en El Foro México, 491, y en Facebook, 472. Usamos la app SurveyMonkey. Pueden participar todos, cualquiera que sea su ideología, no sólo los lectores de La Jornada o de la sección Dinero.

Twitter

Claro que me atendería con médicos cubanos y espero que la ayuda llegue pronto a miles de mexicanos en la sierra que en toda su vida no han tenido acceso a algún médico por falta de personal.

@layexi/Montreal

Son muy profesionales, humanistas y arriesgan la vida apoyando al mundo, yo creo sería muy bueno para la salud de México.

@7221592794/CDMX

El conocimiento no es exclusivo de las grandes potencias y Cuba es conocida por la formación de sus médicos. De hecho tengo muchos amigos que han ido a especializarse a la isla.

@RickFlo0/CDMX

Hay muchos médicos en nuestro país capacitados y sin empleo o con salarios bajos, por lo que no me parece correcto que traigan doctores de otro lado.

@msaenzdemiera/CDMX

La mayoría de los médicos mexicanos no quieren ir a los ejidos, villas, ciudades pequeñas, etcétera. Obvio, no todos, pero sí los suficientes para que muchas comunidades no tengan profesionales médicos.

@macnifico/Reynosa

Me parece una tontería que contraten médicos cubanos habiendo tanto desempleo en México. Debemos invertir en los mexicanos.

@GerMaciasP/Edomex

El Foro México

Trabajo en un centro de investigación, han llegado estudiantes cubanos y son muy disciplinados. Revisé el plan de estudios de Cuba y México tiene mucho que hacer para mejorar sus planes de estudio en tiempo y contenido, si lo hace, formará mejores profesionistas y más comprometidos.