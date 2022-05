Julio Gutiérrez

Periódico La Jornada

Viernes 20 de mayo de 2022, p. 18

El Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) hizo un llamado a las autoridades aeronáuticas del país con el fin que garanticen la seguridad en el espacio aéreo mexicano para todos los viajeros, luego de los incidentes que se tuvieron en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).