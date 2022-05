Ap

París. El serbio Novak Djokovic y los españoles Rafael Nadal y Carlos Alcaraz podrían protagonizar una fascinante segunda semana del Abierto de Francia. Los tres favoritos al título de Roland Garros quedaron en el mismo sector del cuadro tras el sorteo realizado ayer. Esto significa que sólo uno podrá alcanzar la final.

Número uno del mundo y defensor del título, Djokovic podría cruzarse con Nadal en cuartos. Hace un año, el serbio derrotó al mallorquín en semifinales.

Nadal es el dueño del récord de más trofeos en la arcilla de París, con un total de 13 cetros. A inicios de 2022, el español se consagró en el Abierto de Australia para alzar su torneo grande número 21, situándose por delante de Djokovic y Roger Federer en la tabla histórica.

El Abierto de Francia será el primer Grand Slam que Nole disputa desde el Abierto de Estados Unidos el año pasado. El serbio no pudo jugar en Australia por no vacunarse contra el covid-19. Francia no exige ese requisito.