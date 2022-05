Pero con la invasión rusa del 24 de febrero, todas las giras fueron canceladas y las estrellas del Bolshói no son invitadas al extranjero.

Para el Bolshói, 20 años no es nada, pero para un bailarín es toda una vida , comenta Smirnova a la AFP en una entrevista durante un ensayo del ballet Frank Bridge Variations, del veterano coreógrafo neerlandés Hans van Manan.

Me sentí muy mal por todo esto, toda esa gente que (...) perdió sus casas en Ucrania, agregó.

Smirnova dice que quedó anonadada cuando se enteró de la invasión rusa, que ha provocado más de 6 millones de refugiados ucranios.

Inicialmente, pensó que la invasión sería breve, pero cinco o seis días después escribió en la red Telegram: Estoy en contra de la guerra con toda mi alma. Nunca creí que pudiera sentirme avergonzada de Rusia .

Tras dejar Moscú, viajó a Dubái para tratarse una lesión y luego renunció.

Nadie lo sabía, sólo mi esposo y el director del Ballet Nacional de Holanda, Ted Brandsen , sostuvo.

La decisión chocó a sus padres en Rusia. Para ellos no es aceptable que yo dejara el país y el Bolshói , cuenta.

Mis colegas casi no reaccionaron (...) No sé qué pensaron. Quizá no entienden mi decisión; quizá se están protegiendo de la verdad , declaró.

Siento que perdí casi todas mis conexiones con los bailarines del Bolshói , admitió.

Pero piensa que fue recibida de brazos abiertos en Holanda, sintiéndose cada vez más en casa en Ámsterdam , donde se instaló en un apartamento un día antes de la entrevista.

En abril interpretó el papel titular en el ballet de 1898 Raymonda, de Marius Petipa.

Volví a la rutina del ballet desde el primer día. Sentí que me rencontraba con mi vida normal. La danza me salvó de pensar demasiado. Smirnova no soñaba, como muchas niñas rusa, convertirse en bailarina. Nadie en mi familia venía del mundo del teatro o del ballet , cuenta. Sin embargo, su madre ingeniera la inscribió en la prestigiosa academia Vaganova y, apenas terminó sus estudios allí, fue contratada en 2011 por el Bolshói, donde ascendió rápidamente.

Un sueño persiste para ella.