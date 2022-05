E

l último gobernador de procedencia priísta y corte neoliberal del Banco de México, Alejandro Díaz de León, subió las reservas internacionales a 202 mil 399 millones de dólares. Fue un récord histórico con el que se despidió del cargo para el que no fue relegido en 2021. De entonces a la fecha, ya con Victoria Rodríguez Ceja al mando, las reservas han venido descendiendo progresivamente. Victoria es la primera mujer que ocupa la gubernatura del banco central y también la primera propuesta por un gobierno de izquierda; fue designada por el presidente López Obrador. Al día 13 del mes en curso, las reservas habían descendido a 198 mil 724 millones de dólares, de acuerdo con el comunicado semanal que puntualmente emite Banxico. En lo que va de 2022, cayeron en 3 mil 675 millones. ¿Por qué? ¿Hay algún motivo para preocuparnos? La explicación del banco es que la razón principal de la disminución en las cifras de la reserva internacional es el incremento de las tasas de interés, mismo que ocasiona una minusvalía en las tenencias de bonos. Por eso en los estados de cuenta semanales se menciona que es por el cambio de valuación de los activos internacionales . Más allá de esa explicación, aceptable, habrá que decir que al pueblo no le gusta que bajen las reservas. Lo relaciona con tiempos aciagos en que las arcas se quedaron vacías y el gobierno tenía que pedir prestado a los ricos de la época, Gabriel Alarcón y el profesor Carlos Hank González, para pagar la nómina –era el sexenio de José López Portillo–.

Nuevo rey en Palacio

No se trata de Palacio Nacional, tranquilos, sino de El Palacio de Hierro. El empresario Alejandro Bailleres Gual obtuvo el aval de los reguladores financieros para heredar la mayoría de las acciones directas e indirectas propiedad de su padre, Alberto Bailleres González, fallecido en febrero, de acuerdo con Infosel. Alejandro tendrá el control de más de 80 por ciento del fideicomiso que concentra las acciones que su padre poseía de las empresas del conglomerado, entre las que destacan Grupo Palacio de Hierro e Industrias Peñoles. No resulta del todo sorpresivo, la sucesión fue iniciada por el mismo Bailleres padre unos años atrás. Su fortuna, según la revista Forbes, era de 10 mil 480 millones de dólares en 2021, ocupaba la cuarta posición entre los magnates mexicanos. No es superfluo mencionar que fue el mecenas del ITAM.