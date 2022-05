En este sentido, le informamos que las organizaciones del Bloque Urbano Popular no hemos realizado ninguna de las acciones que describe en la nota antes mencionada; asimismo le informamos que no tenemos relación alguna con la organización Vivienda y Libertad para Todos ni con alguno de los predios mencionados en dicha nota.

Laura Gómez Flores

Denuncian anomalías en concurso de oposición en la UAM

Desafortunadamente, las universidades públicas aún no están libres de prácticas de opacidad y prevalencia de intereses particulares. Un ejemplo son los concursos de oposición para el ingreso del personal docente. El concurso CO.A.CSH.e.001.21 fue convocado con un perfil que parece diseñado a modo para una persona en particular y no para quienes puedan desempeñar las labores docentes y de investigación que la universidad requiere. Según la información pública que hemos consultado, hay un claro conflicto de intereses entre quien concursa, quien dictamina y quien perfila las plazas. Además, se nos negó el derecho a continuar en la competencia sin explicación detallada alguna. Hacemos un llamado a los órganos de la UAM encargados de estos dictámenes a que actúen con la honestidad, imparcialidad e institucionalidad que los tiempos y la sociedad mexicana demandan.

Lena Alejandra Brena Ríos y Miguel Ángel Mata Salazar

Irregularidades en ejido San Francisco Tlaltenco

Lo abajo firmantes somos ejidatarios y poseedores de diversas parcelas en varios de los polígonos del ejido de San Francisco Tlaltenco y denunciamos una serie de hechos perpetrados en contra nuestra por diversas personas que se ostentan como dueños de ellas. Los signates hemos adquirido nuestra parcelas mediante los usos y costumbres imperantes en nuestro pueblo y por tradición familiar, por lo que cualquier venta es un acto fraudulento.

Señalamos también que el actual comisariado ejidal está intentando tomar nuestras parcelas so pretexto de que no están asignadas formalmente, para entregarlas para la implementación de diversos proyectos no claros. Corre por el pueblo el rumor de que dicho comisariado entrará a nuestras parcelas en el paraje de Tecolocuatitla para desalojarnos de ellas, por lo que les pedimos que estén atentos a lo que pueda pasar esta semana. Nos hemos amparado desde 2020 contra cualquier desalojo y contra la inscripción de cualquier documento relacionado con nuestras parcelas por parte de las autoridades agrarias e interpuesto varias quejas a derechos humanos. Sin tierra no hay vida.

María de la Luz Noguerón Valdés, Matilde Noguerón V., Janeira Mendoza Castañeda, Alma Delia Torres Chirinos, María Guadalupe Hernández Valdés, Leonardo Noguerón Gutiérrez, José Luis Romero Castañeda, Luis Romero Castañeda, Ricardo Romero Castañeda, Arcadio Hernández Batalla y Tito Gabriel Gutiérrez Martínez