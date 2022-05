Parrilli, senador por la provincia de Neuquén, aseguró que el objetivo principal es sacarse de encima al FMI .

El Fondo Nacional para recibir el dinero fugado estará bajo la administración del Ministerio de Economía y el proceso de control, fiscalización y supervisión de su gestión será realizado por la Comisión Bicamaral Permanente de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y de Pago de la Deuda Exterior del Congreso.

En tanto, el interbloque opositor de Juntos por el Cambio que se prestó para dar quorum en el inicio de la sesión en el Senado se manifestó contra la propuesta al calificarla de blanqueo encubierto .

En una fuerte posición el presidente del bloque oficialista en el Senado Jose Mayans señaló al cerrar el debate de más ocho horas que el endeudamiento de casi el 90 por ciento del PIB no se arregla con discursos. Ningún país aguanta esa política de especulación y usura. Este proyecto puede tener errores, pero la deuda no va a ser pagada por quienes no deben , sostuvo al criticar a Macri con la pregunta a la oposición: ¿de dónde quieren que se saque para pagar la deuda que nos dejaron? ¿De los discapacitados, de los planes sociales o quieren que le saquemos plata a los jubilados? Acá traemos la idea de un fondo y que aporten quienes tienen bienes no declarados en el exterior”.

