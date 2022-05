Y como aparentemente no se fabricaron suficientes armas de fuego dentro de Estados Unidos, las importaciones anuales llegaron a ser seis veces mayores en 2020, comparado con el total anual de 20 años antes –6 millones 831 mil 376 comparado con un millón 97 mil. Los países que más vendieron armas a Estados Unidos en 2020 incluyen en primer lugar Turquía, seguido por Austria y Brasil, en una lista de más de 31 países, de la cual forman parte China y Rusia (Argentina es el otro exportador a Estados Unidos en América). La mayoría de las importaciones son pistolas, seguidas por escopetas y rifles.

El informe de la ATF documenta un giro en las preferencias de compra de armas; las pistolas semiautomáticas superaron en ventas a los rifles, algo que expertos señalan muestra que el motivo de tales compras ya no es principalmente deporte o la caza, sino la protección personal.

Esta información, que no incluye detalles sobre la venta de armas, se presenta sólo tres días después de que un joven de 18 años asesinó a 10 personas, la mayoría afroestadunidenses, en un supermercado en Buffalo, Nueva York, motivado por una teoría de conspiración racista promovida por derechistas como Donald Trump. Ese tiroteo masivo fue sólo uno de 203 que ya se han registrado este año, según el conteo del Gun Violence Archive.

Los Centros de Control de Enfermedades (CDC) reportaron la semana pasada que más de 45 mil estadunidenses murieron a causa de armas de fuego en 2020 (los datos más recientes), cifra sin precedente. Las armas de fuego ahora son la causa principal de muerte entre adolescentes y niños en el país.

Como se ha reportado, se calcula que hay 393 millones 300 mil millones armas en manos privadas en Estados Unidos, o 120.5 armas por cada 100 habitantes, según el Small Arms Survey.

Otras investigaciones están buscando determinar el uso de estos artefactos, sobre todo cómo algunas de estas armas legalmente producidas y vendidas son empleadas con fines criminales. El rifle estilo AR-15 empleado por el joven para cometer su crimen de odio en Buffalo fue adquirido legalmente.

De los fabricantes más grandes de armas de fuego para uso personal, Smith & Wesson y Sturm, Ruger & Company son los más grandes con aproximadamente 17 por ciento del mercado cada uno. Ambas empresas están entre las que enfrentan una demanda del gobierno de México por daños cometidos con sus productos al otro lado de la frontera.