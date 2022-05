E

sto de estar en cuarentena en Cannes, sin poder ver películas, me recuerda cuando uno se enfermaba de niño y no podía ir a la escuela. Entonces los compañeros informaban lo que habían hecho en clase. Así, ahora me entero leyendo crónicas ajenas sobre el restreno en la sección Cannes Classics de La mamain et la putain (La mamá y la puta), obra de culto del desaparecido Jean Eustache, realizada en 1973 y nunca estrenada en México.

Restaurada a la calidad 4K, la película francesa, al parecer, pasó la prueba del tiempo (casi cumple 50 años) y fue largamente ovacionada, igual que dos de sus intérpretes, los ya muy veteranos Françoise Lebrun y Jean-Pierre Léaud, que estaban en la sala para atestiguar cómo pasa el tiempo. Sirva apuntar que La mamain et la putain dura tres horas y 37 minutos, lo cual, en su época, parecía excesivo. Ahora, en cambio, es la duración promedio de cualquier aventura Marvel.

Más tarde, ocurrió la inauguración formal del festival que pude ver en su transmisión televisiva. La maestra de ceremonias fue la actriz Virginie Efira (el año pasado protagonizó aquí Benedetta, de Paul Verhoeven), quien, tras el discurso de rigor procedió a presentar a Forest Whitaker, el actor estadunidense premiado con una Palma de Oro honorífica. Luego se dio a conocer a los miembros del jurado con especial atención en el actor francés Vincent Lindon, quien lo preside. Tanto Whitaker como Lindon fueron objeto de esos montajes que pretenden resumir una larga carrera con unos cuantos títulos.