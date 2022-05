Braulio Carbajal

Periódico La Jornada

Jueves 19 de mayo de 2022, p. 22

Tatiana Clouthier, titular de la Secretaría de Economía (SE), indicó que el presidente Andrés Manuel López Obrador le jaló las orejas por la publicación en el Diario Oficial de la Federación de una nueva verificación vehicular, la cual entraría en vigor en noviembre próximo, implicando un nuevo gasto para los conductores.

El lunes pasado, el Presidente de la República admitió desconocer la nueva norma que busca imponer una revisión mecánica a todos los autos con más de cuatro años de antigüedad, por lo que quedaría suspendida la revisión, pues aseguró que su administración no iba a estar bolseando a la gente.

Eso se va a revisar, no vamos a estar bolseando a la gente, pero esa era la mentalidad que prevalecía y no se ha ido todavía, es que son procesos de cambio de transición (...) Eso no está resuelto y no vamos a hacer nada que afecte la economía popular , comunicó.