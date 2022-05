L

a pregunta del título no es nueva, mucho menos en tiempos de guerra en que en EU se exacerban las dinámicas imperialistas de lo que el magnífico historiador y no tan aclamado diplomático Arthur Schlesinger captó en su dimensión histórico-contemporánea como La presidencia imperial, libro publicado en 1973 y reeditado en 2004 con nueva introducción (Mariner Books, Boston-NY), lectura bienvenida cuando la presidencia imperial bajo el demócrata Joseph Biden rompe con los procedimientos de la diplomacia normal y decide excluir de una Cumbre de las Américas a Cuba, Venezuela y Nicaragua. Esa no es una liviandad, es parte de un comportamiento presente a lo largo de una historia plagada de guerras y de una diplomacia de fuerza en América Latina y el Caribe, también repleta de reconocimientos a regímenes dictatoriales (Trujillo, Somoza, Batista, Pérez Jiménez, Pinochet, Videla etcétera ad nauseam, derrocando a gobiernos legítimos, constitucionales y democráticos, entre otros el de Jacobo Árbenz, en Guatemala; Joao Goulart, en Brasil; Salvador Allende, en Chile; Manuel Zelaya, en Honduras, y Evo Morales, en Bolivia.

En un escenario de esta calaña a nadie extraña que 14 países del Caricom, junto con el fuerte pronunciamiento del presidente de México Andrés Manuel López Obrador, a los que se suman la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, y el presidente de Bolivia, José Luis Arce, mantengan una posición de no asistencia a la Cumbre si se mantienen las exclusiones

Frente a estos síntomas de mal manejo en asuntos latinoamericanos y caribeños de Biden (como reconocer a Guaidó) sigue el deterioro hegemónico tanto en lo doméstico como en lo regional y global favoreciendo la agenda del nacional trumpismo, al tiempo que el magnate y sus inclinaciones golpistas como las del 6 de enero, sigue sumando en las encuestas.

Tanto en materia climática como militar, ambos se alinean con los poderosos intereses de los combustibles fósiles, mostrando su preferencia –que se transmite a las Américas y al mundo–, por privilegiar en materia de electro-movilidad a los automóviles eléctricos, lo que excluye a otros vehículos de transportación masiva de pasajeros y de carga, y frente a esto parece un error bárbaro colocar a la núcleo electricidad, como si Fukushima no hubiera existido, como la principal fuente de abastecimiento de las baterías.

En ambos casos, tanto Trump, muy ocupado con escenarios electoreros cuasi-golpistas, como Biden, encantado con los suministros presupuestales para engrosar las transferencias armamentistas, ejemplifican cómo la presidencia imperial tiene expresiones de operar sin control y/o al margen de los límites institucionales elaborados cuidadosamente por los fundadores de esa nación, separando los poderes estatales, siendo responsabilidad del Poder Legislativo el inicio, mantenimiento y finalización de toda guerra, la otra vertiente en manos del Ejecutivo encargado de la vasta operación gubernamental que no incluye a los poderes de guerra aunque se ejercen inconstitucionalmente.