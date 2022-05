Según informó la US Soccer, con estos dos convenios colectivos, que se extienden hasta 2028, logran la igualdad salarial a través de términos económicos idénticos para ambas selecciones.

Washington. Una medida trascendental sacudió la brecha salarial de género en el deporte. En un paso histórico, la Federación de Futbol de Estados Unidos (US Soccer) anunció que pagará por igual a sus equipos masculinos y femeninos tras llegar a acuerdos que ponen fin a años de negociaciones a menu-do enconadas.

Siento mucho orgullo por las niñas quienes verán esto al crecer. Mi papá siempre me dijo que no nos recompensan por hacer lo que se supone debemos hacer, pero en realidad se debe pagar por igual a hombres y mujeres , afirmó la delantera Margaret Purce.

Este es un momento verdaderamente histórico. Estos acuerdos han cambiado el futbol para siempre en los Estados Unidos y tienen el potencial de cambiarlo en todo el mundo , dijo la presidenta de la US Soccer, Cindy Parlow Cone.

Los gremios acordaron agrupar los pagos de la FIFA para la Copa Mundial a finales de este año y la Copa Mundial Femenina del año próximo, así como para los torneos de 2026 y 2027.

Los cálculos del gremio que representa a las mujeres apuntan a que las compensaciones para una jugadora bajo contrato aumentarán 34 por ciento de 2018 a este año, de 245 mil a 327 mil dólares. El promedio de pago anual entre 2023 y 2028 oscilaría en los 450 mil para una jugadora tomada en cuenta para todas las convocatorias, y podría duplicar el monto en los años de los Mundiales dependiendo de los resultados.

Mientras en Estados Unidos se dan pasos para acortar la brecha salarial, en México aún no se profundiza en el tema. Beatriz Ramos, Directora de Comunicación e Imagen de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), indicó en 2019 que llegaron a un acuerdo con los jugadores de la selección para que reciban premios económicos por competencias y uso de imagen para promocionales hasta el Mundial de Qatar 2022.

Si bien el Tricolor femenil no disputó el Mundial de Francia 2019, ahora ha mostrado un buen paso para Australia-Nueva Zelanda 2023. No obstante, la FMF no reveló en su momento si el acuerdo que tiene con el plantel varonil será válido también para las mujeres.