Jueves 19 de mayo de 2022

La escritora y periodista Elena Poniatowska cumple hoy 90 años con una memoria portentosa. De su pluma han salido los relatos sobre figuras esenciales de la cultura mexicana, el compromiso firme de un periodismo en pro de los marginados y la atención en el presente. Con una sonrisa permanente, dice a La Jornada que prefiere admirar y querer: en eso soy ingenua. Tengo mucho más tendencia a la admiración que a la crítica .

La ganadora del Premio Cervantes 2013 será reconocida hoy por el gobierno de México al mediodía, en el Palacio de Bellas Artes, con la actividad Elenísima 90 años: Homenaje Nacional Elena Poniatowska.

La narradora y cronista asegura que siempre ha querido rendirle homenaje a las personas a través de su escritura, así han sido mis entrevistas. He escrito tanto sobre tantos personajes .

Elena afirma: “Escribo novelas y cuentos; tengo el libro de poesía Rondas de la niña mala; a veces sale una cosa y a veces otra, pero mi oficio desde 1953 es el periodismo. Me inicié haciendo entrevistas y crónicas porque era mi mejor forma de amar y de conocer a México.

No tengo años por vivir, porque ya tengo 90, pero sí amo vivir, obviamente. Considero que toda mi vida ha sido ser periodista, escribir, pues hago en la vida lo que desee hacer. Quisiera por lo menos escribir algunos libros más, pero ya con 40 siento que han sido muy pocos los días de mi vida en los que no me he sentado frente a la máquina de escribir .

La autora de La noche de Tlatelolco expresa que querer conocer tantas cosas de México, ese deseo tan grande que he tenido, proviene de que nací en París, vine a los 10 años. Mi madre se llamaba Paula Amor y nos trajo a México a mi hermana y a mí en 1943. Me hice periodista muy chava, muy jovencita .

Recuerda que trabajó sola al principio y luego al lado de “dos grandes cronistas y uno de ellos un extraordinario poeta, José Emilio Pacheco y Carlos Monsiváis, en el suplemento cultural de Novedades y después en La Jornada”.

Añade con cierta tristeza: Ellos empezaron antes, eran más jóvenes que yo y por eso nunca entendí ni creí que ellos podían morir antes que yo. Para mí es una pérdida enorme y además fue la sorpresa mayor porque yo les llevaba entre cinco y seis años a cada uno. Que ellos se fueran antes, me traicionaron, me dejaron sola .

Su deseo natural de conocer se materializó de forma temprana con Todo empezó el domingo, que realizó con un extraordinario dibujante que no ha sido valorado lo suficiente, Alberto Beltrán. Era sobre los paseos dominicales o los descansos de los mexicanos más pobres, los que no tienen casa en Cuernavaca ni en Acapulco, no tienen acceso a muchos placeres. Esas cosas yo las retraté con gusto y me daban mucha alegría .

Monsiváis no bailaba, yo lo sacaba, pero no le gustaba

Cuando se inició en el periódico Excélsior, continúa Poniatowska, “no se hablaba de las colonias pobres, de los marginados. Se decía que Tepito era un lugar donde todo te robaban, donde todo te lo desaparecían, que había rumbos que eran muy peligrosos.

Entonces empecé a ir con Beltrán los domingos y en las festividades de la gente que no tiene un centavo, pero que a veces echa la casa por la ventana. Luego, con Carlos Monsiváis, fui a bailar al California Dancing Club y a un montón de lugares. Bueno, él no bailaba, yo lo sacaba a bailar, pero no le gustaba.

La importancia femenina en su narrativa se ejemplifica con la novela Hasta no verte Jesús mío, que tiene una soldadera como protagonista. “Vi que a las mujeres que habían estado en la Revolución las llamaban ‘hurgamanderas’, ‘galletas de capitán’, ‘colchón de tripas de soldado’, que las maltrataban, tenían los hijos de los soldados y ellas debían llegar al lugar donde iba a ser una batalla y tener comida, entonces me interesó muchísimo rescatarlas a través de una, a la que le puse Jesusa Palancares”.