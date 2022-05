N

ueva Inglaterra, 1630. Ninguna nación tiene derecho de expulsar a otra, sino es por un designio especial del cielo como el que tuvieron los israelitas, a menos que los nativos obraran injustamente con ella. En este caso tendrán derecho a entablar, legalmente, una guerra con ellos así como de someterlos (ministro anglopuritano John Cotton).

Washington, DC, 2 de diciembre de 1823. “América para los americanos” (presidente James Monroe, en su mensaje anual al Congreso).

Ciudad de México, 12 de mayo de 2022. “¿Vamos a seguir con la política de hace dos siglos? ¿Del destino manifiesto o de ‘América para los americanos’ entendiendo que América es Estados Unidos?” (mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, AMLO).

Uno. La frase de Cotton legitimó el exterminio de los pueblos indígenas de América del Norte; la de Monroe fijó posición frente a la Santa Alianza eu­ropea y la política de Washington desde su constitución como nación, y la de AMLO dejó picando la pelota en el área , en vísperas de la novena Cumbre de las Américas (sic), convocada por Estados Unidos.

Dos. Ahora bien. Entre la segunda y tercera frases, la carta de Simón Bolívar al coronel inglés Patricio Campbell, encargado de negocios de Inglaterra en Guayaquil: Los Estados Unidos parecen destinados por la Providencia a plagar la América de miserias en nombre de la libertad (5 de agosto de 1829).

Tres. A la hora de la convocatoria al Congreso Anfictiónico de Panamá (1826), Bolívar incluyó a todos los países del continente. América era una, y nadie la concebía con ínfulas discriminadoras. De modo que la expresión “…parecen destinados por la Providencia”, puede ser interpretada como discreto pesimismo del Libertador a causa del fallido congreso de Panamá, y las sucesivas traiciones de los aldeanos vanidosos .

Cuatro. La historia confirmó sus temores. En la Primera Conferencia Panamericana (convocada por Washington en 1888), Estados Unidos impuso el plural las Américas . Y en 1904, para dejar claro quién la tenía más larga, añadió el singular de América a su volátil gentilicio: Estados Unidos de América.