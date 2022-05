Resaltó que aun cuando hay elementos para reclamar que Estados Unidos también ha quedado a deber en el combate a la delincuencia organizada y el consumo de estupefacientes en su territorio, México no lo hará. Tendríamos también de qué hablar, varios temas, pero no vamos a reclamar nada, porque hay gente interesada en que nos peleemos . Ubicó entre éstos a los que desean una mala relación con la Casa Blanca.

Aunque dijo que no señalaría esos reclamos, cuestionó que en el país vecino del norte no se hace mucho contra el tráfico de armas, el control de los flujos de dinero o en campañas para evitar el consumo de drogas entre sus jóvenes. Nada más (respondo) porque me lo estás preguntando, no me voy a meter a eso , apuntó.

En otro tema, reprochó que algunos medios de comunicación trafiquen con el dolor de las víctimas para tener provecho noticioso en coberturas de casos como el de Debanhi Escobar, en Nuevo León, que apunta a un feminicidio.

Calificó de inmoral que diversas personalidades de los medios saquen raja de la tragedia de muchas familias.

En respuesta a una serie de preguntas por la reciente cobertura informativa de algunos comunicadores sobre diversos casos, como en el de la joven neoleonesa que estuvo desaparecida por varios días y después apareció sin vida en la cisterna de un motel cerca de Monterrey, el mandatario llamó a apegarse a la ética.