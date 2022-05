▲ La Facultad de Medicina destacó que desde el inicio del confinamiento por covid-19 siguió con sus actividades de forma virtual. En la imagen, personal del kiosco de salud localizado en la explanada del Metro Etiopía, en abril pasado. Foto Cristina Rodríguez

En tanto, estudiantes consultados reprocharon que el Presidente no se acerque directamente a las personas involucradas para conocer la situación de los médicos.

El ex consejero universitario Samuel Bravo dijo que los residentes estuvieron en la atención a los enfermos de covid, algunos dejando de lados sus actividades propias .

Los alumnos, por otro lado, no podían estar ahí porque no tenían las facultades, están estudiando . Recordó que fue la autoridad sanitaria federal la que solicitó a los titulares de hospitales y jurisdicciones sanitarias que los estudiantes no acudieran.