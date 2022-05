C

on la misma sorpresa causada por el inesperado anuncio de Barack Obama en diciembre de 2014, ahora Joe Biden pretende hacer lo propio, y de la nada –a días de iniciar la Cumbre de las Américas, si en realidad se lleva a cabo– parece flexibilizar su política hacia Cuba (después de utilizar cualquier cantidad de epítetos negativos contra la mayor de las Antillas), y a propios y extraños notifica que aumentará los vuelos gringos hacia la isla, tomará medidas para relajar las restricciones sobre los viajeros estadunidenses y levantará las limitaciones a las remesas por parte de la comunidad cubana en Estados Unidos.

Se flexibiliza , dice, pero Biden procede como hizo Obama casi ocho años atrás: mucho ruido sin nueces, mucho caldo sin albóndigas, porque Estados Unidos mantiene intocado el brutal cuan ilegal bloqueo contra Cuba, el cual acumula poco más de seis décadas, de tal suerte que mientras no finalice el asedio contra la mayor de las Antillas nada cambiará en la relación bilateral, sin importar las supuestas muestras de buena voluntad (propagandística).

Con tal anuncio Biden pretende hacer un guiño a la golpeada y permanentemente ofendida comunidad latinoamericana, la cual, poco a poco y con diverso grado de intensidad, se manifiesta contra la decisión selectiva de participantes en la próxima Cumbre de las Américas, a realizarse, si en realidad se concreta, el próximo 6 de junio en Los Ángeles, California.