a revista globalista neoliberal The Economist, propiedad de los banqueros esclavistas Rothschild de la monarquía neoliberal británica, confiesa la resiliencia de la economía rusa (https://econ.st/3Nbz1O2), pese a las sanciones catastróficas (Biden dixit) .

Fuera del triunfo de la guerra de propaganda del eje EU/30-OTAN/27-Unión Europea (UE) en el “mundo occidental (whatever that means, https://bit.ly/3PjtE19)”, en otros rubros, en lo que denominé la “primera guerra híbrida mundial (https://bit.ly/3KVXzZS)”, no le está yendo nada bien a la dupla anglosajona Biden/Boris Johnson, cuya globalización financierista está haciendo agua e implosiona electoral y económicamente en Washington y Londres.

El rublo, tras haber sido devaluado artificialmente por especulativos factores exógenos, entre el 22 de febrero y el 30 de marzo, llegando al pico de 142.64, se sitúa hoy robustamente en 64.6 (https://bit.ly/3Nk7I41). Según el portal globalista Bloomberg, propiedad del jázaro-estadunidense Mike Bloomberg, el rublo se ha revaluado 11 por ciento ante el dólar.

Según The Economist, el 29 de abril el Banco Central (ruso) disminuyó su principal tasa de interés de 17 a 14 por ciento, señal de que el pánico financiero iniciado en febrero se ha aliviado ligeramente . Los agoreros del Apocalipsis ruso hacen el ridículo por enésima vez, y The Economist, propagandista de la energía verde , reconoce que la razón principal de la resiliencia de la economía se debe a los combustibles fósiles ya que Rusia ha exportado por lo menos 65 mil millones de dólares mediante gasoductos y embarcaciones . The Economist concluye que hay que esperar que la economía rusa continúe rodando .