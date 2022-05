F

ue muy favorecedora la reunión para Claudia Sheinbaum Pardo, la científica y académica que gobierna la capital del país. Fungió como anfitriona, pues el presidente López Obrador cruzó la calle para realizar en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento sus sesiones matutinas sobre seguridad y medios, tuvo lugar y ánimo relevantes en la correspondiente conferencia mañanera de prensa, mostró estadísticas que apuntan a una notable reducción delictiva en la Ciudad de México y recibió afectuosas palabras del Gran Decisor que sigue diciendo que rumbo a 2024 ya no existe la figura del tapado .

Pero la dicha no fue completa. Un reportero preguntó en la mañanera si Claudia era la consentida y el máximo jefe político respondió: Yo la quiero mucho, la quiero mucho a Claudia . Y agregó enseguida, pegadito: Y Adán, imagínense, es mi paisano; Marcelo está haciendo un trabajo de primera .

Antes de estas precisiones de afectos políticos, el Presidente había escuchado del mismo reportero una argumentación de contexto: el señor secretario (de Gobernación) ha tenido una posición más protagonista, política, pública, de escenario, y aunque está abajo en las encuestas lo señalan como el plan B, y esa es la pregunta: ¿es el secretario de Gobernación el plan B para que sea el candidato de Morena? (https://bit.ly/3yHBhbK).

La postura del Presidente de México mantiene a Claudia en condición de favorita en estima, pero no necesariamente en viabilidad práctica. Ciertamente, el secretario de Gobernación está muy rezagado en las encuestas de opinión, pero mucho ha crecido desde que llegó a Bucareli en cuanto a afecto personal y operativo de su jefe; Ebrard, quien no estuvo en la mañanera, pero sí en la sesión privada sobre seguridad, y esperaba el fin del encuentro con medios para acuerdos con el Presidente sobre la Cumbre de las Américas, se sostiene en la ruta 2024, pero no con demasiado énfasis presidencial.