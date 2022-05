Klopp puso un equipo alternativo en el estadio St. Mary’s, apenas tres días después del desgastante esfuerzo del Liverpool para derrotar al Chelsea tras 120 minutos en la final de la FA Cup. Los Reds se impusieron en penales.

Pese a todos los cambios en el 11 titular, Liverpool ejerció la iniciativa ante un Southampton indolente y que ya no se jugaba nada en la temporada. Pero tuvieron que remar contra la corriente luego de que Nathan Redmond anotó al minuto 13.

Liverpool no se amilanó y logró nivelar 14 minutos después. Diogo Jota acomodó un balón para la definición de Takumi Minamino. El delantero japonés no celebró el gol al haber jugado a préstamo con el Southampton la segunda parte de la temporada pasada y no había sido titular desde entonces.

El resto del partido fue un monólogo y los Reds encontraron un tanto regalado cuando el tiro de esquina ejecutado por Kostas Tsimikas fue peinado en el primer palo por el delantero local Mohamed Elyounoussi. El balón flotó en el área, rozando la cabeza de Kyle Walker-Peters del Southampton para luego impactar en la frente de Joel Matip y finalmente rebotar hacia el segundo poste, sin que el portero Alex McCarthy pudiera atajar, lo que sentenció el marcador final.