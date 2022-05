La clave (del buen desempeño de las rojiblancas) ha sido la resiliencia y el nunca rendirse, son aspectos muy importantes. El siempre luchar, jamás bajar los brazos, sobre todo el venir de atrás, en un marcador adverso no sólo en esta serie, sino también contra Pumas, habla de un equipo con carácter, personalidad y ganas de trascender.

Detalles por pulir

Por su parte, el técnico de las Tuzas, el ex futbolista Juan Carlos Cacho, reconoció que su equipo aún tiene detalles por pulir si es que desea obtener su primer trofeo femenil.

Debemos mejorar en la táctica fija, las jugadoras deben estar más atentas en las marcas, las Rayadas nos remataron varias veces y pudieron haber sido goles, son puntos que debemos perfeccionar , indicó.

A su vez, la entrenadora del aún vigente campeón Monterrey, Eva Espejo, afirmó que pese a la eliminación y la imposibilidad de pelear por el bicampeonato, su equipo no fracasó en esta temporada, pues aún puede buscar el título del Campeón de Campeones, donde se enfrentará a Pachuca o Chivas.