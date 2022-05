C

omo en un trip on LSD, Estados Unidos se embarcó en una eufórica ensoñación: a partir de los años 1990, con la caída de la URSS, el reino de la tierra sería enteramente suyo; su poder sería incontestable y viajaría inmerso en la eternidad. Habría, desde los años de fin de siglo, percances fastidiosos como Irak, Kuwait, Somalia, Bosnia, Sudán, Afganistán, Yugoslavia, Yemen, Irán, Libia y más, pero por eso tiene sus soldados bien nutridos que ponen orden matando a los alborotadores in situ.

EU se aplicó a fondo a la creación en firme de su reino, al finalizar la Segunda Guerra, comenzando con Europa. Los ingredientes son conocidos: el american way of life penetró con filo en todos los ámbitos de las culturas del viejo continente: cerca de 9 mil establecimientos de McDonald’s; el volumen del cine de EU duplica al de la Unión Europea (UE) en el mercado europeo; la industria musical gringa, predomina a sus anchas. Además, la sujeta de formas más profundas: EU creó en la hoy UE, hasta la fecha, 452 instalaciones militares; 219 del Ejército, 55 de la Marina, y 180 de la Fuerza Aérea. No obstante, persistieron algunos alegatos libertarios provenientes de Francia y, más profundos, aunque menos mediáticos, de Alemania, que se acercó a Rusia a través de sus cancilleres, quienes construyeron la dependencia de Alemania respecto del carbón, el gas y el petróleo rusos, especialmente Gerhard Schröder y Angela Merkel. Ahora entran al redil, alegremente, Suecia y Finlandia.

La guerra en Ucrania confirmó quién tiene el mando en la UE: la OTAN-EU. A la alemana antirrusa Ursula von der Leyen le salieron mal las cuentas. Dijo que las sanciones a Rusia serían las más duras de la historia y que poco a poco, acabarían con la base industrial de Rusia . No resultó: a la Comisión Europea, que preside, le fue imposible dar órdenes a sus estados miembros sobre qué no comprar o vender; ignoró a Alemania e Italia que insistían en que se tuvieran en cuenta los empleos y la prosperidad nacionales. Los errores de cálculo abundaron: contra el deseo de EU, el rublo subió 30 por ciento, entre el 6 y el 30 de abril.

Los funcionarios de la UE parecen saber poco sobre los objetivos de guerra que EU estaría buscando: no sólo la defensa de Ucrania, sino el debilitamiento definitivo del ejército ruso. EU ha tomado directamente el control. Lo muestra al desnudo el viaje de los secretarios de Estado y de Defensa estadunidenses a Kiev y el hecho de que, de regreso, se detuvieran en la base área de EU en Ramstein, Alemania, donde reunieron a los ministros de Defensa de 40 países, a los que se les había ordenado presentarse para prometer apoyo para Ucrania y lealtad nítida a EU. De forma notoria, la reunión no se convocó en la sede de la OTAN en Bruselas, sino en una instalación militar de EU. La UE está diligentemente atenta a la orden civil o militar de EU, cargando con gran parte del costo de la guerra, sirviendo para contener a Rusia (y a China para más adelante), y fortificar así el reino capitalista de Occidente para EU y en segundo plano para la UE.