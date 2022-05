Ángeles Cruz Martínez

Periódico La Jornada

Martes 17 de mayo de 2022, p. 11

Las dificultades continúan en las compras de medicinas y material de curación, así como en el pago a proveedores del sector salud. Mientras la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops) aparentemente concluyó el proceso para comprar una parte mínima de lo que se requiere para el segundo semestre del año, las instituciones realizan por su cuenta licitaciones y compras directas para la mayoría de sus necesidades, aseguró Juan de Villafranca, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos (Amelaf).

Comentó que Unops inició hace unas tres semanas el envío de avisos a proveedores que participaron en la licitación internacional, con el fin de informarles que fueron seleccionados. Pero como lo hizo el año pasado, la agencia solicita documentos e indica a las empresas que no pueden empezar la fabricación de los productos hasta que se firme el contrato, para lo cual no hay fecha. Esto representa un inconveniente porque los fabricantes no pueden planear su producción ni adquirir las materias primas que, de por sí, han aumentado de precio.

En entrevista, De Villafranca señaló que tampoco hay transparencia en el resultado de la licitación, porque Unops ni siquiera da a conocer el listado de las claves asignadas. Ni Insabi ni la agencia de Naciones Unidas han atendido las solicitudes de información al respecto.