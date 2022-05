Eduardo Murillo

La información sobre los contratos y comprobantes de pago de la compra de vacunas contra el covid-19 podrá seguir reservada por razones de seguridad nacional, según determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al resolver dos recursos promovidos por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.

Por mayoría de ocho votos, el pleno de ministros ordenó revertir dos resoluciones que al respecto había tomado el pleno del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), y mantener en reserva los datos sobre estas transacciones por un plazo de cinco años.

El ministro ponente, Mario Pardo Rebolledo, explicó: En el caso se actualiza la reserva de la información por motivos de seguridad nacional, toda vez que la divulgación de las condiciones esenciales de contratación y los datos personales sí ponen en peligro el suministro de vacunas y el cumplimiento del contrato celebrado por nuestro país .

No obstante, agregó que esto no impide que se puedan generar versiones públicas con la información de los contratos que las autoridades sanitarias consideren que no pongan en riesgo la seguridad nacional.

El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá apoyó la resolución, al advertir que publicar esta información puede afectar los acuerdos de confidencialidad con los laboratorios fabricantes de las vacunas y poner en riesgo el suministro.