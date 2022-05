Ap y Afp

Periódico La Jornada

Martes 17 de mayo de 2022, p. 10

Seúl. El líder de Corea del Norte, Kim Jong-Un, arremetió contra sus funcionarios por la lenta entrega de medicamentos y ordenó a sus fuerzas armadas responder a la creciente crisis de covid-19 que ha dejado a 1.2 millones de personas enfermas con fiebre y 50 muertos en cuestión de días, informaron ayer medios estatales.

Más de un millón de personas se han contagiado de lo que Pyongyang llama una fiebre , según la prensa estatal, pese a que Kim ordenó confinamientos nacionales para frenar la propagación de la enfermedad entre la población, que no ha sido vacunada.

Kim criticó fuertemente a los funcionarios de salud por lo que consideró una respuesta deficiente a la prevención epidémica, según la agencia de noticias oficial KCNA.

Ordenó al ejército actuar para estabilizar de inmediato el suministro de medicamentos en la ciudad de Pyongyang , la capital, donde surgieron los primeros casos, informó la agencia.

El líder, que se ha puesto al frente de esta crisis, ha reconocido que la fiebre de rápida propagación, probablemente causada por el covid-19, está causando una gran agitación en el país, y expertos externos dicen que es probable que la escala real del brote sea mucho mayor de lo que revelan los medios estatales.