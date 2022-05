Los vamos a recibir con mucho gusto y vamos a exponer el porqué consideramos que debemos unirnos todos y que es un momento estelar. Sería algo extraordinario, es inaugurar una etapa nueva en las relaciones entre los países de América. Esperemos y no nos confrontemos. Y si no se logra, que de todas maneras nos sigamos respetando, que no haya sanciones o reproches, sencillamente no hubo acuerdo, no hubo entendimiento, pero no descarto de que haya esta unidad de todos, que nos reunamos en Los Ángeles , dijo el mandatario en su conferencia.

Los emisarios de la Casa Blanca estarán encabezados por el asesor del presidente Joe Biden, Christopher J. Dodd, y por el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar. Este encuentro se da en medio de la polémica generada por la probable exclusión en el foro continental de líderes de naciones con las que Washington tiene diferencias políticas y la posición de López Obrador de no asistir en caso que no sean convocados todos los países del continente, sin excepción.

López Obrador confió en la postura responsable del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que hasta ahora ha sido muy respetuosa en la medida en que aún no han definido claramente si habrá exclusión de países al encuentro, e incluso ayer todavía no se habían girado invitaciones.

El mandatario mexicano ratificó que si no se alcanza el acuerdo de una convocatoria amplia no irá a la cumbre; no obstante, señaló: suceda lo que suceda, de todas formas, México va a estar presente, va a estar nuestro secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, pero yo no iría porque pienso que necesitamos la unidad de América y ya es tiempo de los hechos. Hechos, no palabras .

Para él es momento ya de buscar realmente la unidad en América. Citó el caso de las posturas contra el bloqueo a Cuba en la Organización de Naciones Unidas, donde sólo dos países votan a favor del embargo, pero éste se mantiene. Eso como un ritual cada año y ya quedan libres de conciencia. No, no, porque es un pueblo que está sufriendo por una medida que todos debemos de calificar injusta, no sólo al momento de votar .

De su lado, Ebrard informó en Twitter que la asistencia de todos los líderes del hemisferio se revisó durante la reunión del gabinete de seguridad antes de la mañanera en Palacio Nacional.