De la Redacción

Periódico La Jornada

Martes 17 de mayo de 2022, p. 6

Nosotros no vamos a estar bolseando a la gente , aseveró el presidente Andrés Manuel López Obrador al informar que la anunciada instrumentación de la Norma Oficial Mexicana para llevar a cabo una nueva verificación, que contempla la inspección físico-mecánica de vehículos de uso particular e intensivo, se habrá de revisar.