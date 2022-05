Señaló que muchos de los galenos mexicanos no desean ir a zonas pobres y ejemplificó con dos casos: No puedo generalizar, más cuando los médicos, las enfermeras, la mayoría arriesgó la vida en la pandemia. Ah, pero hay una élite que tiene un pensamiento retrógrado. Es como el caso, con todo respeto, de mi alma mater, de la UNAM, enfrentamos la pandemia y en vez de convocar a todos los médicos estudiantes a ayudar se fueron a sus casas. Eso no lo deben hacer las universidades, ni públicas ni privadas, pero mucho menos las públicas y mucho menos la UNAM .

Criticó la posición de ciertos personajes del sector de la salud del país y de asociaciones médicas que han manifestado su oposición a la llegada de los especialistas cubanos. Sin embargo, asentó que durante el neoliberalismo esas mismas voces permitieron que se cerraran las puertas de la carrera de medicina en las universidades públicas a miles de aspirantes que quedaban fuera por no acertar en tres de 125 preguntas.

“Esos médicos –opositores– son conservadores, y sus patrocinadores, los dueños de laboratorios y las grandes clínicas privadas, no les gusta la gratuidad en la salud, consideran que es un privilegio. Que pueda ser atendido el que tiene dinero para pagar un hospital, las medicinas, los estudios clínicos. Y no, la salud es un derecho. ¿Cuánto van a ganar los médicos cubanos? Lo mismo que los mexicanos y lo primero es convocar a todos los médicos (de México), pero lo tenemos analizado y no hay, no tenemos especialistas para ir a trabajar en hospitales en las zonas más pobres, más apartadas”.

Planteó que es tal el déficit de profesionales de la salud en el país, que en muchas clínicas que echaron a andar gobiernos estatales y federales no cuentan con especialistas suficientes ni presupuestos.