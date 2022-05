Brinda por los heroicos galenos de Cuba y México que los contrató

uando Fernando Landeros, presidente de la Fundación Teletón, auguró que sería difícil que especialistas llegaran al nuevo Centro de Rehabilitación Infantil, no se equivocó.

A cuatro horas de camino de Chilpancingo, la localidad de Tlapa de Comonfort, Guerrero, terreno agreste y poblado de víboras venenosas (me refiero a las que se arrastran), con condiciones insalubres, falta de medicamentos y a veces de antídotos para esas mismas víboras, los admirables médicos cubanos se internarán, como lo han hecho infinidad de ocasiones, ante peligros como el ébola, el covid-19 y otras plagas mortales en otras partes del mundo, arriesgando la vida y la integridad en servicio a la humanidad menos favorecida.

Sin embargo, Ricardo Anaya, el prófugo de la justicia mexicana se atreve, con la maldad propia de los de su calaña, a esconder la verdad de que no hay especialistas mexicanos que quieran ir allá y en su lugar enarbola la mentira de que nuestro Presidente da preferencia a médicos de fuera, ocultando que se requieren especialistas en rehabilitación humana, no doctores generales.

Estos médicos mexicanos, a su vez, por causa de la fantasía hipnotizante de lograr ser millonarios por tener ya una especialidad, resulta que no se apuntaron al llamado, pues adolecen, en su mayoría, junto con sujetos del tipo Ricardo Anaya, de una conciencia social progresista, humanitaria y solidaria con el pueblo más necesitado de México.

Y fuchi , pues jamás se aventurarían a trabajar y ayudar ahí donde más se necesita.

Eah!, pues, brindo por los médicos heroicos cubanos que vendrán y nuestro país que los contrató.

Rebeca G. Anduiza

Solicita cancelación de hipoteca del Infonavit

C. Carlos Martínez Velázquez, director general del Infonavit: soy pensionada, de la tercera edad, y hace 21 años, mediante el crédito hipotecario 1201014017, me fue asignada una vivienda en la unidad habitacional Real Hacienda en Acapulco, Guerrero.

El pago de mi cuota mensual por la cantidad de mil 495 pesos, a la fecha la he cubierto de forma puntual.

A partir de este mes he recibido llamadas telefónicas intimidatorias de personas de un despacho de cobranza, que informan que actúan en representación del Infonavit, y me notifican que a partir de esta fecha mi pago mensual será de 2 mil 600 pesos, el cual me es imposible pagar.

Señor director, solicito su intervención de forma directa y que autorice la cancelación de mi hipoteca y le pido ser incluida en el nuevo programa. Mi número telefónico es: 76-2 622-3934. Estoy atenta a sus instrucciones.