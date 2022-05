También impulsó las primeras movilizaciones para demandar la presentación de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala el 26 y 27 de septiembre de 2014, y fundó la Policía Comunitaria en Buenavista de la Salud.

Los asistentes, entre ellos ex condiscípulos de Mario Zamora en Ayotzinapa, donde se formó a mediados de la década de 1990, corearon la consigna: Vestido de verde olivo no has muerto, camarada; tu muerte, tu muerte será vengada .

La viuda del luchador social leyó una carta de su hijo mayor, quien estudia medicina en Cuba y agradeció la solidaridad y el reconocimiento a su padre, quien daba el mismo trato a sus alumnos que a mi hermana y a mí. Amaba su profesión, amaba dar clases, amaba a sus alumnos .

Minervino Morán Hernández, ex dirigente de la CETEG, manifestó a su vez que Zamora Maldonado consideraba que era necesaria la transformación del país. Sus ideas vivirán hasta ver un nuevo amanecer. Habrá muchos Marios que quieran cambiar las cosas .

El acto concluyó con la canción Venceremos, entonada entre lágrimas por los presentes.