anhi gok to lo Yell, wnhita chop bene nashagnha, benebyo lhie Xheb nha nholchie lhie Tib, beni ga bit nho zjanhita xhi’ne. Gok to lla kate Xheb wyeje lhaweyaa nha go’we chop bekodaw nha kate bellinhe lhille golle nholchie:

–Wna beko wizen chia.

–Bixchen wzioba –Unha nholchien. Becheb bene chien:

–Wziaba la chhyalljedaba yelsaknhemba nheda yixe.

Xhebi chhbelhenhe beko, nha nholha bit chhalalhalle beko la llwede gonhe da yelawba.

To lla bchhoj Xheba wyeje llin lhawe lo yell nha belhegan bekodawa lhen nholchien, nha nhol nhi, walhaz wgaweba benhe to da ka zeje, blleba to lo gosh nha jazaleba lo yegw kuench goa nhisa leba. Bi chhekenhe gode to bene blhenhe goshan nha boslhe bekodawa. Kate bellin Xheba lhille nha wnabe:

–Ga ́n bekodaw chia. Nha nhol chie bechebe:

–Gana zjadeba, ba biaba da golawba.

Gok to shii nha nege nho zjanlha, bit gok lhezsha kate belellin bekodawa. Nhola bebanhenhe kate blhenheba nha ben xbab chie che nhak belonba belechhojba lo gosha gan wlhueba.

Wde chopshon lla, Xheba bchhoje wyeje Laa, lhawe nhenhelen bene yolhawe, shakate bchhoj bene byon, nhola bechie bekodawn zito, wdilje chop bene kuen chjelcheje bekodawa lo ya’a chhate nha belonhe ka, belchieba chhua nhez, nha kate ba zeza Xheba wyeje Laa, beyonbi’e beko chien, nha golle bena zezalhenhe kuench kueze to shidaw, kate blhenhe ba galaz nhaw yejeja yeselleba nha bechieba lhille. Kate bellinhechhienholchien:

–Bixchen zjada beko chianhi lo ya ́a chhate. Nha nhola bechebe:

–Bit nezda, la bit nho nalhekzda do lla.

Gok tolla Xheba goxhe bekodaw chie kuench shjaknhemba leyixe, nhawze; kate gokbenhe nege nhosjaknhen le’, nha jene ga chhelasba nha gokbenhe zjedeyasheba. Nha wnabe nholchie:

–Bi bgawo bekodawa. Bixchen chheleba.

Nholchie chhie le’:

–Dan chgawzkaba yogo lla.

Nha wza Xheba jue bekodawa lhaw bene chheyonhe beyixe, nha wneba nha golle Xheba:

–Bekodawi golawba da chotin beyixe, da nhan zjenhakba ki zjezuayasheba ko bi llnhan yelonba.

Kan wnha bena chnee beyixe, nha bie le’ to yishgadalha da yelejba, lez golle le’ kuench ne’ba yelawba bilo, kuench yeleyakba. Nha beza Xheba bewee nhez zeyeje lhille. Kate bellage to bene golh chhi’e le’:

–Nhombianda bekodaw chio, nheda bozlhaba ko golatba lo nhis. Xheba chhi’e le’:

–Bat gok ka.

Nha bene golha chhi’e le’:

–Ba gokja ka do xop bio, nheda wya chhua yegw, shal kate blheda to gosh, gakz benha bebejan, nha bsaljan, luenha lla chop bekodaw, nha boslhaba.

Kate beyolla Xheba bie le’ oxklhenteke boslhe bekodaw chien, ka gok nha Xheba beyonhe xhbab nha gokbenhe che nholchien, che da dsake bekon ka, nha wnhabe nhe le’:

–Bixchh yalljedo bixhchen chhonho ki, na ́ yo nheda nho jeda beyixen lo ya ́a.

Nhol Tiba bxuadole nha golle bene chien:

–Wdixhja chop bi xhkuide jeluaboba lo ya ́a. Xheba wnhe chhi’e nholchien:

–Tib, nhako nholchia, nllida lhue, nha chapa lhue nege da chhala gonho, daxhinj ba benho, bixhchen tsalhachho ka. Naa wzua lo yichjo dillagolh che bene xhtawchho, kate ba zua llin lla chechho lo yelllhio nhi, bekon wlhueba chhi’o nheza galha yedechho kuench yellinchho gan ba nhak chechho.

Nhachh lhia Tiba beyejnhinhe nege da chhala gonhen ba benhe, ba bsakazie bekochie. Nha beyonhe xbab chie kuench wsake beyixe chie bilo. Kan chheyoll dilla nhi che Xheb len bekodaw chie.

Rita Andrea Arce Guzmán / San Andrés Solaga

Sucedió en un pueblo donde vivía un matrimonio formado por los señores don José y su esposa, doña Natividad; ellos no tenían hijos. Un día don José fue a la plaza y compró dos perritos, al regresar le dijo a su esposa: