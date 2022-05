Estados Unidos, Japón, México y Europa han reportado en las últimas semanas casos de niños con una forma aguda de hepatitis, cuyo origen aún no se determina. Los menores suelen presentar síntomas gastrointestinales que progresan a ictericia y, en algunos casos, a insuficiencia hepática aguda.

Los casos de hepatitis aguda infantil de origen desconocido en diversas partes del mundo podrían estar vinculados con la infección de covid-19, señaló un estudio publicado en la revista científica The Lancet.

Los investigadores indicaron que los virus de la hepatitis A, B, C, D y E no se han encontrado en los pacientes, pero a 72 por ciento de los niños se les detectó un adenovirus denominado 41F. Apuntaron que el adenovirus 41F no suele provocar hepatitis aguda, sin embargo aparece en menores que enfermaron de covid-19.