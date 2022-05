–Ha sido muy valiente de su parte decir que si Cuba, Venezuela y Nicaragua no van, él tampoco, porque desgraciadamente México depende mucho de Estados Unidos. Esa es la actitud que deben tener todos los pueblos latinoamericanos.

–México necesita todavía mucho más, es un proceso que requiere tiempo y sobre todo apoyo popular, porque un solo hombre no puede cambiar una realidad. Si México es capaz de seguir avanzando, para nosotros será una victoria porque puede ayudar mucho a los pueblos a su alrededor.

De visita en México para participar en el 26 encuentro del Movimiento Nacional de Solidaridad con Cuba, destaca el anuncio del mandatario mexicano de contratar a 500 médicos de la isla para reforzar el sistema de salud. Para la brigadista, el problema no es que en México falten médicos, sino que muchos ven en la medicina un negocio.

La activista social y especialista en alergología pediátrica, quien ha participado en brigadas médicas en su país y en distintas naciones, reconoce al presidente Andrés Manuel López Obrador por las iniciativas que está tomando al interior del país, pero sostiene que un proceso como el que vive México requiere tiempo y sobre todo apoyo popular, porque un solo hombre no puede cambiar una realidad .

Por ello aumentar el trabajo de médicos cubanos en México será muy positivo. He tenido el privilegio de trabajar en el sur del país y en Nueva Italia, Uruapan y Paracho (Michoacán) y me he dado cuenta de que hay necesidades reales.

–Una parte de la sociedad rechaza esta ayuda.

–México tiene montones de médicos, pero muchos trabajan desde el punto de vista privado y eso no responde a la salud de un pueblo. La medicina no puede ser un negocio, tiene que ser pública, tiene que estar al alcance de todos en igualdad de condiciones y eso ustedes todavía no lo tienen.

“Hemos demostrado que se puede trabajar de otra manera, y eso no les conviene a los colegios médicos que en toda Latinoamérica son muy reaccionarios porque están dedicados a lucrar. No tienen pacientes, tienen clientes.

¿Cómo se hacen vacunas carísimas cuando 80 por ciento de la humanidad tiene grandes dificultades económicas? No hemos aprendido la lección.

Destaca protección al litio

–¿Hay que voltear más hacia América Latina y menos hacia Estados Unidos?

–Lo dijo el Che hace muchos años: el gobierno de Estados Unidos, el imperio, nos saca los recursos, los convierte en productos sofisticados y luego nos los vuelve a vender. Su riqueza deriva de la explotación de nuestra gente. Es muy interesante lo que está haciendo el gobierno en México, de rescatar un mineral estratégico (litio) para que el país sea su dueño.

–¿América Latina se está uniendo en defensa de los recursos naturales?

–Sí, tenemos próceres que han abierto el camino y nos han hablado durante años de estas posibilidades, pero no lo hemos llevado a la práctica. Es hora. Mi mamá es historiadora y nos ha enseñado desde chicos a respetar muy bien la fuerza de un pueblo. Sólo hay que aprender a buscar.