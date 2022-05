▲ Protesta ayer en las calles de Buffalo, Nueva York, en repudio a la matanza perpetrada por un joven guiado, al parecer, por la teoría de la conspiración de remplazo de blancos , que promueven derechistas, incluido el ex presidente Donald Trump. Foto Ap

Por cierto, los tiroteos masivos, con todo tipo de motivaciones, no cesan en este país: en las 19 semanas que lleva 2022 se han registrado 198, perdón, 199 (mientras escribía esto se reportó uno más). Los Centros de Control de Enfermedades (CDC) reportaron la semana pasada que un número sin precedente de estadunidenses, más de 45 mil, murieron por armas de fuego en 2020. Ahora las balas son la principal causa de muerte entre los niños y jóvenes de este país.

Al mismo tiempo, en la guerra contra los derechos fundamentales de las mujeres, si procede, como se espera, la anulación de la garantía constitucional al aborto lograda hace medio siglo por la Suprema Corte, el acceso al aborto en más de la mitad de los estados podría quedar prohibido en los próximos meses mientras políticos en Luisiana están contemplando declarar el aborto como homicidio; el gobernador de Nebraska afirmó que víctimas de violacion sexual o incesto deberían ser obligadas a permanecer embarazadas hasta dar luz.

¿Cómo es posible aguantar esta “normalidad’? Un refugio (para evitar drogas o el exilio como opciones) está en las expresiones de solidaridad, belleza y nobleza que se manifiesta a través, debajo, y a los lados de este país de manera cotidiana.

Los miles que marcharon en más de 350 actos por todo el país este fin de semana en defensa a los derechos de la mujer, las noticias casi diarias de que trabajadores en otro Starbucks se han sindicalizado (de cero en diciembre, empleados en más de 60 tiendas han votado a favor de sindicalizarse con otros 175 solicitando un voto formal), parte de un fenómeno que podría ser aviso de un renacimiento del movimiento laboral; los jóvenes con ira urgente que sin pedir permiso encabezan movimientos ambientalistas, contra las armas, y contra las guerras y a favor de su futuro; los inmigrantes que transforman con lucha y cultura a esta nación (sin sustituir a los blancos, sino luchando junto a ellos para rescatar al país para todos), ni hablar de los músicos, actores, bailarines, guionistas y los siempre vitales payasos/comediantes.

No son sólo refugio de la avalancha. Más bien, son antídoto, respuesta, resistencia, rebelión. Frente a la inaguantable normalidad que domina las noticias desde Estados Unidos.

George Carlin. Right to life. https://youtu.be/ZDzs0gY1cTA

Bruce Springsteen. How can a poor man stand such times. https://www.youtube.com/watch?v=DuHobZu1q-U