Conocido, analizado, visto y previsto por décadas el problema agropecuario persiste desde el desmantelamiento neoliberal, y hoy, en situación crítica, el paquete de medidas propuesto contra la inflación y la carestía mediante la autosuficiencia alimentaria, es penosamente insuficiente.

Lograr la autosuficiencia alimentaria básica es tarea ardua que requiere una política integrada, ordenada y persistente para: 1. Elevar la productividad del campo marginal, abrir nuevas áreas, y redireccionar cultivos ahora de exportación a cultivos básicos de consumo interno mediante precios remunerativos y mercado seguro; 2. Invertir decididamente en obras de gran y pequeña irrigación, presas, represas, aljibes, plantas de tratamiento, canales y si los mantos lo permiten, pozos; también en centros de acopio, almacenaje y servicios técnicos; 3. Producción y abasto suficiente de semillas nacionales de alta calidad (una Pronase), fertilizantes (un Fertimex), insecticidas y herbicidas eficaces no nocivos; y 4. Establecer un mecanismo financiero y asegurador amplio, eficiente y de bajo costo. No es necesario subsidiar al campo, sino remunerar justamente a todos los productores primarios individuales o colectivos con precios y mercado garantizados, y reducir los costos de intermediación ya que actualmente ésta y el acaparamiento privado conspiran a la baja contra el productor y al alza contra el consumidor con enormes ganancias indebidas en medio. Bueno sería también que Hacienda se ocupe de los grandes productores agropecuarios e industriales, pero que no haga la vida más difícil a los micro, pequeños y medianos.

UNIDAD TÉCNICA DE ECONOMÍA S.A de C.V. Ciudad de México Tel. 555135 6765 [email protected]

www.vectoreconomico.com.mx