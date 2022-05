Pero, a fin de pragmáticas cuentas, mucho ayudaría a la continuidad de Morena en Palacio Nacional la simple persistencia en solitario de MC, que apuesta a convertirse en la tercera vía , con Samuel García en Nuevo León, Enrique Alfaro en Jalisco y el presunto puntero en las encuestas internas color naranja, Luis Donaldo Colosio Murrieta, presidente municipal de Monterrey.

El aumento salarial diferenciado a los maestros, que anunció ayer el gobierno federal, no satisfizo a los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que ayer marcharon y protestaron en la Ciudad de México y otras partes del país, entre señalamientos de que no se han cumplido compromisos suscritos en mesas de negociación… Ayer, el Presidente de México dio banderazo de salida a una campaña nacional para la producción de maíz, frijol, arroz y trigo ante los problemas de suministro y de encarecimiento que ya se manifiestan: ¿Para qué vamos a comprar en el extranjero, si podemos producirlo en nuestro país? Tenemos que apostar a la autosuficiencia , dijo AMLO… A pesar de que el destapador oficial de las corcholatas morenistas no lo ha incluido en su lista, Ricardo Monreal escuchó ayer el coro de ¡presidente, presidente! , al acompañar a la candidata del partido oficial a la gubernatura de Quintana Roo, Mara Lezama, a quien las encuestas de opinión apuntan como favorita para ganar… Marcelo Ebrard, por su parte, estuvo en Durango, para acompañar a la candidata de Morena a gobernadora, Marina Vitela. A un lado de Mario Delgado apareció el muy polémico ex panista que ha levantado la mano en señal de triunfo a Fox, Calderón, Peña y López Obrador, Manuel Espino, quien aspira a ser candidato de Morena a senador por esa entidad en 2024… Y Sheinbaum visitó Dos Bocas, junto a Adán Augusto y, desde luego, Rocío Nahle… ¡Hasta mañana!

