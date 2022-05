Critica lucro político y mediático con la muerte de Debanhi

M

e parece de una perversidad infinita que seres impresentables lucren política y mediáticamente con la muerte de Debanhi. Ojalá que la promesa de cero impunidad se cumpla al pie de la letra, pero ya. Todos los mexicanos estamos en espera de ello.

Benjamín Cortés V.

Urge a que le restituyansu tarjeta Bienestar

C. Ariadna Montiel Reyes, secretaria de Bienestar: leí con atención la entrevista publicada ayer en La Jornada sobre los logros de su gestión al frente de la Secretaría del Bienestar.

Lamentablemente la burocracia ha impedido que me resuelvan la restitución de mi tarjeta del Bienestar que extravié hace más de dos años, por lo que no he podido cobrar hasta la fecha mi pensión. En febrero pasado expuse en este mismo espacio la situación y sigo sin tener respuesta a mi petición. ¿Será posible que ahora tenga solución? Quedo en espera de que atiendan mi petición.

Adjunto correo de mi hija para darle continuidad al interminable trámite burocrático: [email protected]

Celia Lizárraga Aispuro

El éxito debe procurarse en la vejez, considera

En el artículo de Agustín Ortiz Pinchetti: ¿Qué se siente cumplir 85 años? , publicado ayer, sobre que la época de la juventud y la actual ha cambiado, ¡estoy de acuerdo!

Que persiste conseguir el éxito en la vida en la juventud... Yo creo que el éxito es en la vejez. La juventud es una etapa efímera, parca, en que se cometen multitud de errores, pero afortunadamente es corta.

Pronto empieza el envejecimiento (no es un error de la naturaleza ni nuestro) porque la sabiduría crece, disminuyendo aptitud física corporal y la vida puede edificarse a su realización.

Los agonitorios están llenos de viejos anquilosados, abandonados, esperando morir. Habemos viejos con pensamiento más sabio que en las etapas anteriores, con familias unidas, a pesar de ciclos de sinsabores, como el éxito en la vida.

Tengo 88 años cumplidos y sigo esperanzado en que la etapa que me queda sea más productiva. Soy maestro en restauración de monumentos, escritor (casi no publicado), dibujante, atleta master en activo, músico retirado, con obra en arquitectura, teatro y todo lo que se presente.

Francisco Miguel Ramírez Bautista

Se dice orgulloso del Presidente y de ser mexicano

A mis 69 años de edad nunca había visto trabajar tanto a un Presidente de la República. A las 6 de la mañana de lunes a viernes tiene la primera reunión con el Gabinete de Seguridad y a las 7 empieza la mañanera. Desde el mismo viernes sale a provincia a supervisar obras y a presidir reuniones de trabajo.

A sus 68 años el licenciado Andrés Manuel López Obrador es incansable y un ejemplo de responsabilidad, por su honestidad, su valentía y por su patriotismo.