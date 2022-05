Monterrey, NL., A mi hija ya la habían sepultado, y de no ser por la recompensa de 100 mil pesos que ofreció el gobierno del estado, tal vez nunca la hubiéramos encontrado , aseguró Gerardo Martínez Bautista, padre de Yolanda Martínez Cadena, desaparecida el 31 de marzo y encontrada sin vida el 8 de mayo en un baldío del municipio de Juárez.

Por otro lado, Gerardo Martínez, se dirigió a los responsables del homicidio y espera que tengan el suficiente valor civil para entregarse a las autoridades.

En caso de que esto no suceda, prometió no quitar el dedo del renglón para dar con los criminales, pues señaló que Yolanda no se suicidó, como manifestó la Fiscalía General de Nuevo León.