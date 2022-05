Silveira estudió cine en la Ecole Louis Lumiere de París. Comenzó su carrera como director de fotografía, destacándose con películas como Me You Them (2000), que se proyectó en el festival internacional de Cannes en la sección Una Cierta Mirada.

Hizo su debut como director en 2005 con Dos hijos de Francisco, que rompió récord de taquilla en Brasil, ganó cuatro premios y le significó a este país postularla al Óscar como mejor película en lengua extranjera.

Filmes de Silveira se proyectaron también en festivales de Toronto, La Habana y Montecarlo. El fallecido director, además, destacó por su trabajo en televisión. Le sobreviven su esposa y dos hijas, agregó la productora.