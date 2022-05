D

ice la ley brasileña que en las elecciones, que son realizadas en octubre, los partidos deben anunciar a sus candidatos en julio y que la campaña electoral empieza a finales de agosto.

Lo que se observa en la vida real no tiene ninguna relación con la ley. Para empezar, el ultraderechista Jair Bolsonaro empezó a actuar como candidato a la relección el mismo día en que ocupó por primera vez el sillón presidencial. Y quien sigue sus movimientos se da cuenta de que él ocupa 80 por ciento de su tiempo en actos cuyo único objetivo es la relección.

Sus viajes por el país sirven solamente para eso. Y con tal de cumplir con el objetivo, no ahorra esfuerzos: inaugura obras que no están listas, otras que fueron iniciativa de gobiernos anteriores y hasta un puente de madera con 15 metros de extensión por cinco de largo.

Previniéndose contra la posible derrota señalada en la totalidad de los sondeos y encuestas junto al electorado frente al expresidente Lula da Silva, Bolsonaro pasó a criticar de manera grosera y permanente a integrantes del Supremo Tribunal Federal que también actúan en el Tribunal Superior Electoral, instancia máxima en lo que a elecciones se refiere.

Mientras amenaza claramente con no reconocer la auscultación por urnas electrónicas, utilizadas en Brasil desde 1996 sin que jamás se haya detectado algún tipo de fraude, incentiva a los militares que lo rodean a también atacar tanto al Tribunal Superior Electoral, como a exigir que las elecciones vuelvan a utilizar votos impresos en papel.

Con eso mantiene al país en tensión permanente. No menciona bajo ninguna circunstancia, a no ser para eximirse de responsabilidad, la crítica situación económica y social, que lleva a más de la mitad de 212 millones de brasileños a no poder ingerir alimentos en la cantidad considerada mínima por médicos, especialistas y nutricionistas.

Se da por seguro que la campaña electoral este año será la más tensa de la historia, con altas posibilidades de actos de violencia por parte de los seguidores del ultraderechista presidente y fuerte confrontación entre los dos candidatos, Lula y Bolsonaro.

Mientras, y para burlar la ley electoral y evitar sus efectos, lo que hacen los partidos –sin excepción– es realizar presentación de precampaña . Exactamente lo que se anunció por parte del expresidente Lula da Silva y su precandidato a vice, el conservador Geraldo Alckmin, exgobernador de San Pablo.

Alkmin, en realidad, trae poquísimos votos para Lula. Los dos tienen electorados muy distintos. Su presencia como vice sirve, básicamente, para tratar de transmitir señales tranquilizadoras al mercado y al campo, mientras configura junto a otros partidos un frente amplio por la democracia.