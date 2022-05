Laura Poy y Carolina Gómez

Periódico La Jornada

Domingo 15 de mayo de 2022, p. 8

Así como México busca la soberanía energética, necesita tener también una soberanía en vacunas. La tuvimos y la perdimos, por el negocio de importar biológicos, en lugar de desarrollarlos aquí , afirmó Gilberto Castañeda Hernández, especialista del Departamento de Farmacología del Centro de Investigación y Estudios Avanzados (Cinvestav) del Instituto Politécnico Nacional.

Debido a que el covid-19 se convertirá en enfermedad endémica, descartó que se repitan las inmunizaciones masivas. Se harán campañas anuales de vacunación, pero focalizadas a personas mayores, con comorbilidades y pacientes inmunodeprimidos , como ocurre actualmente con la influenza estacional, y debido a la capacidad que tiene el virus de mutar, explicó, los biológicos deberán actualizarse cada año.

El académico destacó que los tratamientos y fármacos anticovid seguirán desarrollándose, porque se van a necesitar. Los países hacen reservas estratégicas de medicamentos, porque si hay mutaciones en los virus que conlleven a una nueva explosión pandémica, se tiene una provisión con qué responder y frenar la mortalidad .

La vacuna no es un cheque en blanco contra la enfermedad, mencionó, pues aun inmunizada, una persona puede contraer el virus en más de una ocasión. Lo que nos ofrece es la posibilidad de no desarrollar una covid grave y fallecer, pero no es una garantía contra el agente infeccioso .