Blanche Petrich

Periódico La Jornada

Domingo 15 de mayo de 2022, p. 2

En el prólogo de su libro Narcoperiodismo, que se publicó en otoño de 2016, Javier Valdez Cárdenas trazó, quizá, un autorretrato en ese momento difícil de llenar la maldita página en blanco. “Las manos del reportero tiemblan, quiere escribir la verdad y la palabra miedo se anota sola… pero aun así le dice al teclado: ándale cabrón, no te agüites, digamos lo que sabemos .

Para este libro, Valdez –corresponsal de La Jornada durante 18 años– traspasó finalmente las fronteras de su Sinaloa y se sumergió en las redacciones y rincones oscuros de Michoacán, Coahuila y Durango, Chihuahua, la Ciudad de México y Veracruz para indagar sobre ese momento en el que se cruza el camino del periodista con el de la represión y el crimen organizado y todo termina en balazos, tortura, llanto y tragedia irreparable.

En éste, que sin saberlo fue su último libro, expresó algo que quedaría como una especie de testamento para el gremio, para nosotros, sus compañeros: Reportear en el abismo, tener un pedazo de voz, lo suficiente para decirle al lector que también esto es vida, que en el desierto o la costa, en la gran ciudad y en las fábricas, los baldíos y las avenidas, queremos un país mejor, un país donde la libertad de expresión, la igualdad de género, la tolerancia, no sean sólo parte de un discurso político, de una retórica sucia, vieja, inútil .

Para entonces, Javier guardaba ya en su corpachón alegre pasión, experiencia y miedo en dosis iguales. Iba a terapia, quizá buscando cómo manejar y equilibrar esas tres fuerzas que lo jaloneaban. Pero seguía trabajando sin parar, seguía yendo por el hijo a la escuela, seguía ayudando a su esposa Griselda Triana, también periodista, en los quehaceres de la casa, seguía riendo y haciendo reír a los amigos. Y cuando podía, se escapaba al hermoso jardín botánico de su ciudad a dialogar con sus demonios.

En las ligas mayores

No fue el primero ni el único, pero sí uno de los casos más destacados de los reporteros de provincia en jugar en las grandes ligas de la prensa internacional.

Sus logros eran extraordinarios. Contaba ya con ocho libros publicados en un lapso de 12 años. Uno, su primero, Malayerba, fue prologado por Carlos Monsiváis. Es decir, entró al mundo editorial pisando fuerte. Otro, Miss Narco, fue llevado a la pantalla grande. Uno más, Levantones, fue traducido al inglés con el título The taken: true stories of the Sinaloa drug war.

Pocos reporteros logran ese récord. Y menos, todavía, consiguen que el grueso de sus lectores fueran jóvenes. Además, libros no de ficción, sino de periodismo.

Lograba enganchar a un lector joven por su estilo. Era capaz de trazar párrafos así, como el del relato Prefiero ser cabrona , donde describe a una guapa mujer, sicaria, a quien entrevistó: Aquí no hay placeres, no los hay. Pregúntale a un carnicero si tiene placer al cortar la carne cruda que ni se va a comer. Placer es ir a un restaurante y que te la den ya asada, en su jugo .

No era sólo el estilo. Era lo profundo de la información que manejaba, su comprensión de la coyuntura y sus resortes. La ética y el compromiso social. Por eso, no había corresponsal extranjero que pasara por la capital sinaolense que no llevara entre sus contactos indispensables el teléfono de Javier, el de los mejores tips. Y, lo más valioso, era veraz. Confiable.

Además, por la trascendencia del trabajo del equipo editor de Ríodoce –del cual es fundador– fue a Nueva York a recibir en 2009 el Premio Internacional a la Libertad de Prensa y, meses después, el prestigiado galardón María Moors Cabot, junto con el equipo de El Faro, medio digital de El Salvador. No cualquiera.

Por lo tanto, Javier era viejo lobo de mar si se trataba de ser entrevistado. Pero cuando viajé a Culiacán para conversar con él sobre el lanzamiento de este libro reaccionó extrañado por mi primera pregunta. Quise saber cómo había sido para un chavo –bato, pues– de su generación haber crecido en esa ciudad con tantos paralelismos con el Chicago de Eliot Ness. Cosa rara, nunca le habían preguntado sobre su niñez y juventud.